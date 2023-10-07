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Молодёжная и Юниорская сборные России примут участие в «Кубке Будущего» в Санкт-Петербурге

Северная столица в ноябре 2023 года примет интересный турнир.
07 октября 2023 12:53
автор: Виталий Стопин

В 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт международный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Его участниками станут молодёжные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России (U18).

Соревнования пройдут с 3 по 6 ноября. Помимо классического хоккея, 5 ноября сборные команды также сыграют в формате 3×3.

Отметим, что, в мае нынешнего года «Кубок Будущего» проходил в Минске (Беларусь). Там победителем турнира стала молодёжная сборная России. Её главным тренером в настоящий момент является Владимир Филатов.

С марта 2022 года Международная федерация хоккея на коньках (ИИХФ) не допускает на свои соревнованиях команды из России и Беларуси.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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