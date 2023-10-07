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Артём Ильенко: выйти в финал конференции – задача-минимум для «Динамо»

Бело-голубые занимают четвёртое место в таблице Запада.
07 октября 2023 13:40
автор: Денис Владимиров

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о цели команды на текущий сезон КХЛ.

«Выйти в финал конференции – это задача-минимум для нас. Сейчас я не смотрю в таблицу – и так примерно понимаю, сколько у нас очков. Две игры проиграешь – всё кардинально поменяется», – приводит слова Ильенко «Известия».

В нынешнем сезоне Ильенко провёл в составе бело-голубых 14 матчей, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.

После 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» с 20-ю очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. 7 октября москвичи на домашней арене сыграют с нижегородским «Торпедо».

источник: «Известия»
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