Защитник «Спартака» Рукавишников: Ковальчук – великий хоккеист, который усилит любую команду

Защитник московского «Спартака» Роман Рукавишников высказался о возможном приходе в команду форварда Ильи Ковальчука. Ранее главный тренер красно-белых Алексей Жамнов допустил, что 40-летний нападающий может пополнить состав клуба.

«Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс. Илья Валерьевич – великий хоккеист, который усилит любую команду», – приводит слова Рукавишникова «Известия».

Ковальчук является воспитанником «Спартака». Ранее он выступал за «красно-белых», казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА и «Авангард», а также за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Атланту Трэшерс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ковальчук – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 2018 года в составе сборной России.