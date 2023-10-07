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В США считают, что Гретцки будет рад, если Овечкин побьёт рекорд Уэйна

Александру осталось до достижения 72 шайбы.
07 октября 2023 14:19
автор: Степан Шереметьев

Журналист TSN Кевин Уикс отреагировал на попадание российского нападающего«Вашингтона» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков НХЛ на данный момент. Форвард столичной команды занял 33-е место.

«В моём списке он высоко. Только тот факт, что он гонится за рекордом Гретцки… Я говорил с Гретцки, он только рад и очень горд тем, чего Ови уже добился. Я думаю, он должен быть выше», — приводит слова Уикса TSN.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Канадец является лидером по заброшенным шайбам. У него 894 голов за всю карьеру в НХЛ. Овечкин отстаёт от Гретцки лишь на 72 шайбы.

источник: TSN
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