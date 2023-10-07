«Спартак» одержал победу над ХК «Куньлунь» в матче КХЛ

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» сыграл против «Спартака».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков.

В составе пекинского клуба отличились Брендон Йип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.

«Спартак» с 20 очками в активе располагается на пятом месте Западной конференции. «Куньлунь» терпит шестое поражение подряд, и на текущий момент занимает 10-ю строчку с 13 баллами на счету.