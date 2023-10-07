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«Трактор» после увольнения Гатиятулина обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча проходила на арене «Джи-Драйв» в Омске.
«Трактор» после увольнения Гатиятулина обыграл «Авангард» в матче КХЛ
07 октября 2023 16:21
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Трактор»

«Трактор» на выезде одержал победу над «Авангардом» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За челябинскую команду шайбы забросили Чарльз Робинсон (20-я минута), Максим Шабанов (25), Сергей Калинин (26) и Его Попов (59). За хозяев голом отметился Михаил Гуляев (27).

Таким образом, «Трактор» набирает 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идёт на седьмой позиции, имея в своём активе 16 очков.

4 октября с должности главного тренера «Трактора» был уволен Анвар Гатиятулин.

источник: «Советский спорт»
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