«Трактор» после увольнения Гатиятулина обыграл «Авангард» в матче КХЛ

«Трактор» на выезде одержал победу над «Авангардом» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За челябинскую команду шайбы забросили Чарльз Робинсон (20-я минута), Максим Шабанов (25), Сергей Калинин (26) и Его Попов (59). За хозяев голом отметился Михаил Гуляев (27).

Таким образом, «Трактор» набирает 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идёт на седьмой позиции, имея в своём активе 16 очков.

4 октября с должности главного тренера «Трактора» был уволен Анвар Гатиятулин.