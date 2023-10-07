Дмитрий Рябыкин назначен на пост главного тренера «Витязя»

Новым главным тренером «Витязя» стал Дмитрий Рябыкин. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны подписали контракт до конца сезона-2023/2024.

«Я заключил контракт с «Витязем» до конца нынешнего сезона», — приводит слова 47-летнего специалиста «Чемпионат».

Ранее Александр Завьялов был отправлен в отставку с должности главного тренера «Витязя». В настоящее время клуб из Балашихи располагается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе девять очков.

Рябыкин покинул пост наставника «Авангарда» осенью прошлого года и с тех пор находился без работы.