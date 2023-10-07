Журналист TSN отметил главное качество Александра Овечкина

Журналист TSN Майк Джонсон поделился мнением по поводу того, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 33-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по версии издания.

«Для меня — слишком высоко, потому что в моём списке его вообще нет. Вообще! Величайший снайпер всех времён, он обгонит Гретцки. Да, в прошлом году он забивал голы, это единственное, что он делает великолепно. Но давайте копнём поглубже, он был вторым в лиге по голам в пустые ворота, это увеличило общее количество голов. У него только 20 голов «пять на пять» в прошлом году, это 31 место в лиге. Только 11 первых передач «пять на пять» — 121 место в лиге. Да, он великолепен по части забивания голов, но не более», — приводит слова корреспондента TSN.

Овечкин начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.