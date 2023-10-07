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«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче КХЛ, забросив десять шайб

Соперники «сталеваров» смогли ответить лишь одним голом.
07 октября 2023 19:15
автор: Глеб Шевяков

«Северсталь» на выезде разгромила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу подопечных Андрея Козырёва.

За победителей покер оформил Никита Коростелёв, дублем отметился Кирилл Пилипенко, по шайбе забросили Руслан Абросимов, Василий Токранов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов. Хозяева ответили голом Артура Тянулина.

Таким образом, «Северсталь» набирает 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» располагается на третьей позиции, имея в своём активе 20 очков.

источник: «Советский спорт»
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