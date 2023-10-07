«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче КХЛ, забросив десять шайб

«Северсталь» на выезде разгромила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу подопечных Андрея Козырёва.

За победителей покер оформил Никита Коростелёв, дублем отметился Кирилл Пилипенко, по шайбе забросили Руслан Абросимов, Василий Токранов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов. Хозяева ответили голом Артура Тянулина.

Таким образом, «Северсталь» набирает 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» располагается на третьей позиции, имея в своём активе 20 очков.