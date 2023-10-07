Тренер «Сочи» Кокорев извинился за разгромное поражение от «Северстали»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Северстали» со счётом 1:10.

«Хочу извиниться перед болельщиками, что у нас сегодня ничего не получилось. У нас было и пять выходов «в ноль», и очень много моментов могли забить, но, к сожалению, в обратную сторону у нас влетало всё, что можно. Ну, наверное, бывают такие игры. Надо это пережить командой, всем вместе. Будем исправляться», — приводит слова Кокорева «Чемпионат».

В настоящий момент «Сочи» идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 15 матчей. «Северсталь» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 15 очков.