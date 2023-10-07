ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Сочи» Кокорев извинился за разгромное поражение от «Северстали»

«Леопарды» в прошедшей встрече пропустили десять шайб.
07 октября 2023 20:21
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Северстали» со счётом 1:10.

«Хочу извиниться перед болельщиками, что у нас сегодня ничего не получилось. У нас было и пять выходов «в ноль», и очень много моментов могли забить, но, к сожалению, в обратную сторону у нас влетало всё, что можно. Ну, наверное, бывают такие игры. Надо это пережить командой, всем вместе. Будем исправляться», — приводит слова Кокорева «Чемпионат».

В настоящий момент «Сочи» идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 15 матчей. «Северсталь» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 15 очков.

источник: Чемпионат.com
«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче КХЛ, забросив десять шайб
«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче КХЛ, забросив десять шайб
Соперники «сталеваров» смогли ответить лишь одним голом.
07.10.2023 19:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Торпедо» Атанасов оформил хет-трик менее чем за 10 минут в матче с «Динамо»
Нижегородцы громят московского соперника.
07.10.2023 18:34
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Журналист TSN отметил главное качество Александра Овечкина
Российский хоккеист в будущем может побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
07.10.2023 17:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Рябыкин назначен на пост главного тренера «Витязя»
Ранее российский специалист тренировал «Авангард».
07.10.2023 16:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Трактор» после увольнения Гатиятулина обыграл «Авангард» в матче КХЛ
«Трактор» после увольнения Гатиятулина обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Встреча проходила на арене «Джи-Драйв» в Омске.
07.10.2023 16:21
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» одержал победу над ХК «Куньлунь» в матче КХЛ
Красно-белые выиграли со счётом 4:3.
07.10.2023 15:21
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В США считают, что Гретцки будет рад, если Овечкин побьёт рекорд Уэйна
Александру осталось до достижения 72 шайбы.
07.10.2023 14:19
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Спартака» Рукавишников: Ковальчук – великий хоккеист, который усилит любую команду
Трёхкратный победитель Кубка Гагарина может пополнить состав красно-белых.
07.10.2023 13:56
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Артём Ильенко: выйти в финал конференции – задача-минимум для «Динамо»
Бело-голубые занимают четвёртое место в таблице Запада.
07.10.2023 13:40
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.