Ларионов рассказал, за счёт чего «Торпедо» удалось обыграть «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда разгромила московское «Динамо» со счётом 7:1.

«Мы стараемся акцентировать внимание на сопернике и на сегодняшнем матче, потому что это очень опасная история. На самом деле та игра была после двух поражений, и в такой ситуации в головах ребят начинается небольшое волнение, и нужно вернуться в позитивный тонус и в ту игру, которую мы хотим показать. Да, матч был не самым зрелищным, и это при том, что мы победили. Но количество брака было очень большое. Но это часть роста команды и часть выхода из той ситуации, в которой мы оказались. Рад, что сегодня ребята вышли заряженными, понимая, что пришёл полный стадион в субботу», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

В данный момент «Торпедо» находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 т очка после 15 матчей. «Динамо» идёт на четвёртой позиции, имея в своём активе 20 очко.