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«Наш тренерский штаб не допустит влияния медных труб». Гендиректор «Торпедо» — после 7:1 с «Динамо»

Нижегородцы разгромили бело-голубых.
07 октября 2023 22:53
автор: Тимур Пацюк

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (7:1).

«Сегодня повезло забить больше, была хорошая игра, настрой, движение. Не впадут ли хоккеисты в эйфорию после такого? В «Торпедо» грамотный тренерский штаб, который не допустит никакого влияния медных труб. Плюс это всего лишь матч регулярки, всё ещё впереди.

Что касается первого места на Западе, то мы особо на это внимания не обращаем. Готовимся к каждой игре, цыплят по осени считают. Громадного значения такие результаты не имеют», - цитирует Харламова ТАСС.

Напомним, в составе «Динамо» отличился Никита Гусев. За нижегородцев забивали Максим Летунов, Антон Силаев, дубль оформил Игорь Ларионов, хет-триком отметился Василий Атанасов.

источник: ТАСС
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