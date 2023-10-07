«Вегас» подписал контракт с российским нападающим Денисенко

«Вегас Голден Найтс» забрал с драфта отказов российского форварда Григория Денисенко.

Нападающий был выставлен на драфт отказов «Флоридой Пантерз». Соглашение между Денисенко и «Вегасом» рассчитано на два года. Российский хоккеист будет зарабатывать $775 тыс за сезон.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне регулярки НХЛ Денисенко появился на льду в 18 матчах и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Григорий провёл в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», где за 56 игр набрал 36 (12+24) очка.