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«Вегас» подписал контракт с российским нападающим Денисенко

Григорий будет получать $775 тыс за сезон.
07 октября 2023 23:29
автор: Тимур Пацюк

«Вегас Голден Найтс» забрал с драфта отказов российского форварда Григория Денисенко.

Нападающий был выставлен на драфт отказов «Флоридой Пантерз». Соглашение между Денисенко и «Вегасом» рассчитано на два года. Российский хоккеист будет зарабатывать $775 тыс за сезон.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне регулярки НХЛ Денисенко появился на льду в 18 матчах и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Григорий провёл в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», где за 56 игр набрал 36 (12+24) очка.

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