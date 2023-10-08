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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ

Чемпионат стартует в ночь на 11 октября.
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ
08 октября 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

«Вашингтон» принимал «Коламбус» в рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой »Блю Джекетс» со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джон Карлсон и российский форвард Александр Овечкин. Нападающий отличился на 31-й минуте. Его соотечественники Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев завершили матч с коэффициентом полезности »-1».

У »Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Патрик Лайне.

Российский форвард команды Кирилл Марченко отдал голевую передачу передачами. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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