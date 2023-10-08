Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» принимал «Коламбус» в рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги.
Встреча на льду «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой »Блю Джекетс» со счётом 4:2.
В составе хозяев шайбы забросили Джон Карлсон и российский форвард Александр Овечкин. Нападающий отличился на 31-й минуте. Его соотечественники Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев завершили матч с коэффициентом полезности »-1».
У »Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Патрик Лайне.
Российский форвард команды Кирилл Марченко отдал голевую передачу передачами. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов не отметился результативными действиями.
источник: «Советский спорт»