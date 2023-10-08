Два очка Бучневича и гол Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В Сент-Луисе завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги.

«Блюзмены» на своём льду нанесли поражение «Чикаго». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе »Сент-Луиса» одну из шайб забросил российский форвард Никита Александров. Дубль оформил Роберт Томас. По шайбе также забросили Маккензи Макикерн и Джейк Нейборс.

Ещё один российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич записал в свой актив две голевые передачи.

У гостей шайбы забрасывали Лукас Райхель, Джоуи Андерсон, а также Маккензи Энтвистл.