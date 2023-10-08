Защитник «Трактора» Яруллин рассказал, как на команду повлияла отставка тренера Гатиятулина

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера клуба.

Напомним, что накануне челябинская команда одержала победу в матче с Авангардом» (4:1). «Трактором» в этой встрече руководил Алексей Заварухин.

«Изменения в тренерском штабе придали импульс команде? Ну это наша работа, мы стараемся всё равно не обращать внимания на эти перестановки. Это то же самое, как игроки приходят и уходят, случаются обмены. Также бывает и с тренерским штабом. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Надо выходить на лёд и делать результат», – приводит «Мета рейтинг» слова Яруллина.

«Трактор» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.