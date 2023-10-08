Кожевников считает, что Рябыкин сильно рискует, приходя на пост главного тренера «Витязя»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера подмосковного «Витязя».

«Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами «Витязя», и в прессе — со мной, когда я критиковал Боба Хартли. Парень жёсткий, с характером, таких в нашем хоккее не много. Но Рябыкин должен понимать, что он сильно рискует», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Рябыкин сменил на посту главного тренера «Витязя» Александра Завьялова. В прошлом сезоне 47-летний специалист возглавлял омский «Авангард» и занимал должность ассистента главного тренера магнитогорского «Металлурга».