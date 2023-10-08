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Кожевников считает, что Рябыкин сильно рискует, приходя на пост главного тренера «Витязя»

Подмосковный клуб решился на перестановку.
08 октября 2023 10:51
автор: Денис Владимиров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера подмосковного «Витязя».

«Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами «Витязя», и в прессе — со мной, когда я критиковал Боба Хартли. Парень жёсткий, с характером, таких в нашем хоккее не много. Но Рябыкин должен понимать, что он сильно рискует», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Рябыкин сменил на посту главного тренера «Витязя» Александра Завьялова. В прошлом сезоне 47-летний специалист возглавлял омский «Авангард» и занимал должность ассистента главного тренера магнитогорского «Металлурга».

источник: Russia-Hockey.ru
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