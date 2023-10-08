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«Лада» потерпела третье поражение подряд, уступив «Амуру»

Хабаровский клуб выиграл впервые за три матча.
08 октября 2023 12:10
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» нанес поражение «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Амура» отличились Яков Рылов (17-я минута), а также нападающие Евгений Грачёв (46-я) и Дмитрий Шевченко (49-я).

Авторами голов «Лады» стали Скотт Космачук (51-я) и Никита Попугаев (52-я).

Таким образом, тольяттинский клуб потерпел третье поражение кряду. «Лада» с 20 очками занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» идет 14-м на Востоке. У команды из Хабаровска 14 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - »Лада» (Тольятти) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Рылов, 16:13; Грачёв, 45:01; Шевченко, 48:43 - Космачук, 50:34; Попугаев, 51:12.

источник: «Советский спорт»
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