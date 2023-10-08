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Шайба Радулова помогла «Ак Барсу» обыграть в гостях «Адмирал»

Казанцы одержали сложную победу.
08 октября 2023 12:14
автор: Денис Владимиров

Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол на 14-й минуте забил нападающий казанцев Артем Лукоянов, а через три минуты форвард Александр Радулов увеличил преимущество своей команды.

На 58-й минуте нападающий хозяев Прохор Корбит сократил отставание в счёте, но уйти от поражения хозяевам не удалось.

«Ак Барс» с 21-м очком занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12-ю баллами находится на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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