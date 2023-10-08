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«Салават Юлаев» нанес разгромное поражение «Металлургу» в гостях, забросив 6 шайб

Встреча прошла в Магнитогорске.
«Салават Юлаев» нанес разгромное поражение «Металлургу» в гостях, забросив 6 шайб
08 октября 2023 16:51
автор: Александр Бойченко
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

В воскресенье, 8 октября, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали гости со счетом 6:2.

В составе хозяев площадки шайбы забросили Павел Акользин (57-я минута) и Максим Карпов (60). У гостей отличились Данил Башкиров (8, 17, 45), Артем Пименов (13), Владислав Ефремов (15) и Алексей Василевский (33).

Таким образом, «Металлург» прервал свою четырехматчевую победную серию. Команда из Магнитогорска продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 25 очками. «Салават Юлаев» набрал 16 баллов и расположился на шестом месте.

В следующей игре «Металлург» сыграет в гостях с «Авангардом» 11 октября, а «Салават Юлаев» примет «Автомобилист» днем ранее.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) 2:6

Голы: Акользин 57, Карпов 60, - Башкиров 8, 17, 45, Пименов 13, Ефремов 15, Василевский 33.

источник: «Советский спорт»
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