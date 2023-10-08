«Динамо» отстранило Дениса Макарова от тренировок с основной командой

Руководство «Динамо» временно отстранило полузащитника Дениса Макарова от тренировок с основной командой бело-голубых, сообщает «СЭ».

Ранее футболист не попал в заявку клуба на матч 5-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Теперь хавбек пропускает встречу 11-го тура чемпионата России против «Факела».

В нынешнем сезоне РПЛ Макаров принял участие в девяти играх «Динамо», в которых забил три гола. Ранее полузащитник выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин».