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«Динамо» отстранило Дениса Макарова от тренировок с основной командой

Полузащитник не попал в заявку бело-голубых на игру с «Факелом».
«Динамо» отстранило Дениса Макарова от тренировок с основной командой
08 октября 2023 16:58
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

Руководство «Динамо» временно отстранило полузащитника Дениса Макарова от тренировок с основной командой бело-голубых, сообщает «СЭ».

Ранее футболист не попал в заявку клуба на матч 5-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Теперь хавбек пропускает встречу 11-го тура чемпионата России против «Факела».

В нынешнем сезоне РПЛ Макаров принял участие в девяти играх «Динамо», в которых забил три гола. Ранее полузащитник выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин».

источник: «Спорт-Экспресс»
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