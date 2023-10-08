«Металлург» шуточным видеороликом отреагировал на поражение 2:6 от «Салавата Юлаева»

«Металлург» опубликовал в своём телеграм-канале шуточный видеоролик, таким образом, отреагировав на крупное поражение от «Салавата Юлаева» в регулярке КХЛ – 2:6.

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Напомним, в составе уфимского клуба по шайбе забросили Артём Пименов, Владислав Ефремов и Алексей Василевский, хет-трик оформил Данил Башкиров. У «Металлурга» забивали Павел Акользин и Максим Карпов.

Это была четвёртая встреча команд в сезоне. Ранее три победы одержал магнитогорский клуб – 2:1, 1:0, 6:3.

В активе команды Андрея Разина осталось 25 очков и второе место на Востоке. У «Салавата» 16 баллов и шестая строчка.