«Салават» сегодня вышел умирать». Разин – после поражения «Металлурга» от уфимцев

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:6).

«Такие игры бывают, когда всё валится из рук. Жалко, что не смогли перевернуть матч. Были ситуации, когда могли забить, чтобы поднять себе настроение. Зная вратаря соперника, он начинает нервничать, когда пропускает. К сожалению, это случилось в концовке.

«Салават» сегодня вышел умирать: всё было четко по заданию, самоотверженность на высоком уровне. Такие матчи всё равно идут на пользу. Носы не вешаем, идём дальше», - цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Магнитка» с 25 очками лидирует на Востоке, «Салават Юлаев» (16) занимает шестую строчку.