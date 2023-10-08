«Вегас» выставил на драфт отказов Денисенко

«Вегас» отправил нападающего Григория Денисенко на драфт отказов, сообщил в соцсетях инсайдер Крис Джонстон. За день до этого «Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов у «Флориды».

Денисенко был выбран «Флоридой» на драфте 2018 года в первом раунде под общим 15-м номером. В прошлом сезоне 23-летний форвард провел 19 матчей в НХЛ, набрав 3 (0+3) очка. За фарм-клуб «пантер» в АХЛ российский игрок набрал 36 (12+24) очка в 60 встречах.

В июле этого года «Флорида» продлила контракт с Денисенко на два года, однако впоследствии все же выставила его на драфт отказов.