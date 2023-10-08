Олег Леонтьев: никаких конфликтных ситуаций в «Нефтехимике» нет

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Нижнекамцы уступили на своём льду в овертайме со счётом 2:3.

«Игра была равная. В первом периоде действовали робко, но имели моменты для бросков, хотели улучшить ситуацию и потому нанесли всего два броска. Надо угрожать вратарю, бросать из любых позиций.

Второй-третий периоды неплохо большинство отработали. В овертайме удаляться категорически запрещено, удаление — это гол, особенно против такой сильной команды.

Конфликты в команде? Никаких конфликтных ситуаций у нас нет. Хотя кто-то раздувает, уверяю вас и болельщиков, всё будет нормально», - цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.