Никита Кучеров вошёл в десятку лучших действующих игроков НХЛ

Сегодня, 9 октября, NHL Network опубликовала рейтинг пятидесяти лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Отметим, что восьмую позицию занял российский форвард клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.
На первой строчке расположился Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Второе место занял Натан Маккиннон («Колорадо»). На третьей позиции располагается Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Четвертое место занял Кейл Макар («Колорадо»), а пятое – Давид Пастрняк («Бостон»).
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял в топе 30-ю позицию.