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Никита Кучеров вошёл в десятку лучших действующих игроков НХЛ

Российский форвард расположился на восьмом месте.
09 октября 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, NHL Network опубликовала рейтинг пятидесяти лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Отметим, что восьмую позицию занял российский форвард клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

На первой строчке расположился Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Второе место занял Натан Маккиннон («Колорадо»). На третьей позиции располагается Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Четвертое место занял Кейл Макар («Колорадо»), а пятое – Давид Пастрняк («Бостон»).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял в топе 30-ю позицию.

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