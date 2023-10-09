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ХК «Барыс» представил обновлённый тренерский штаб

Ранее из команды был уволен главный тренер Андрей Скабелка.
09 октября 2023 10:24
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, пресс-служба «Барыса» представила обновлённый тренерский штаб команды.

Исполняющим обязанности главного тренера казахстанской команды стал Галым Мамбеталиев. Его ассистентом станет Константин Пушкарёв. Тренером нападающий назначен Александр Высоцкий, а Ерлан Сагымбаев будет работать с защитниками. Тренером по ОФП станет Александр Березенский.

Ранее руководство «Барыса» приняло решение уволить Андрея Скабелку с поста главного тренера. Андрей Скабелка возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы, а также с мая 2022 года. Под его руководством казахстанская команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» в 15 матчах нынешнего сезона КХЛ одержал лишь три победы и сейчас занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.

источник: ХК «Барыс»
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