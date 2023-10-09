Михаил Сергачев объяснил, почему в НХЛ не отказались от российских хоккеистов

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев объяснил, почему руководство НХЛ не отстранило российских спортсменов вслед за другими международными федерациями.

«Со всего мира собирают хороших игроков и пытаются из них что-то слепить. Это большой бизнес, им было невыгодно выгонять русских хоккеистов. 10 россиян сейчас точно в топ-50 игроков лиги. Вот выгонишь из «Тампы» меня, Кучерова и Василевского, то есть костяк команды, кто играть-то будет?» — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

В прошлом сезоне 25-летний Сергачев провел 85 игр за «Тампу», в которых забросил 11 шайб и отдал 56 результативных передач.