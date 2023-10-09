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Защитник «Тампы» Сергачев заявил, что в НХЛ не прогибаются под Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтона» является одной из главных звезд в лиге.
Защитник «Тампы» Сергачев заявил, что в НХЛ не прогибаются под Александра Овечкина
09 октября 2023 12:20
автор: Александр Бойченко
автор фото: НХЛ

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал об отношении комиссионера НХЛ Гэрри Беттмэна к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Двойные стандарты у Гэри Беттмэна? Наверное, да. Он хороший руководитель, а такой человек всегда должен быть гибким. Он не прогибается под Овечкиным и дает ему играть, Бэттмен правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, он легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды?», – сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Овечкин начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

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