Защитник «Тампы-Бэй» Сергачев заявил, что не боится попасть под призыв

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев высказался о возможном призыве в российскую армию.

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно. Понятно, что может быть какая-то мобилизация, но я об этом не думал.

Я не думаю, что это вообще возможно, не было мыслей, что меня могут забрать», – сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

В прошлом сезоне 25-летний защитник провел 85 игр за «Тампу», в которых забросил 11 шайб и отдал 56 результативных передач.