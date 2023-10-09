Сергачёв прокомментировал решение Задорова надеть радужную майку в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв рассказал, что поддерживает решение НХЛ отказаться от использования маек в поддержку ЛГБТ. Отдельно он оценил решение защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова надеть такую майку при проведении предыдущих акций.

«Решение НХЛ отказаться от маек в поддержку ЛГБТ — правильное, потому что некоторые игроки не хотят их надевать и чувствуют давление, что их заставляют это делать, поддерживать непонятно что. Там уже всё намешано: напихали туда все меньшинства. Ты выходишь и не понимаешь, что происходит, а тебя заставляют это поддерживать.

Задоров выходил с радужным флагом? Ну он молодец, флаг ему в руки. Я его не осуждаю за это, но и не рад, что он это сделал. Это исключительно его решение. Он молодец, стоит на своём, он такой американизированный.

Вышел бы я в радужных флагах? Не знаю, меня не просили. В «Тампе» у нас это не проводят, нас не заставляют, но, наверное, я бы и не вышел, потому что я оказался бы меж двух огней только из-за того, что надел эту майку. Это огромное давление, которое мне вообще не нужно. Я хочу играть в хоккей, а не заниматься пропагандой или поддержкой непонятно чего», — заявил Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Отметим, что в минувшем сезоне НХЛ участились случаи отказа хоккеистов от участия в акции поддержки ЛГБТ-сообществ. Так, решение об игнорировании в акции приняли ряд российских хоккеистов: защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. Также подобные мероприятия отменили «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Это побудило руководство НХЛ отказаться от проведения данной акции — с сезона-2023/2024 её не будет у всех 32 команд НХЛ.