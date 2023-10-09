ИИХФ снова отказала ФХР в допуске к юношеским Олимпийским играм

Сегодня, 9 октября, издание ТАСС со ссылкой на ФХР сообщило о том, что ИИХФ вновь отказала Федерации хоккея России в допуске к юношеским Олимпийским играм 2024 года.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк, сообщил о том, что федерация обратилась к ИИХФ с просьбой разрешить юношеским сборным России участвовать в международных соревнованиях. Это запрос был обоснован решением исполнительного комитета УЕФА и ФИФА о допуске национальных футбольных команд России, игроки которых не достигли 17 лет.

В ответном письме от ИИХФ говорится о решении, которое было принято советом организации в феврале 2022 года. Это решение заключалось в недопуске российских хоккейных сборных и клубных команд к участию в международных соревнованиях с целью обеспечения безопасности. Важно отметить, что данное решение касалось всех российских команд, независимо от возраста и пола игроков. ИИХФ также не рассматривает возможность допуска сборных России к участию в юношеских Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, что зимние юношеские Олимпийские игры состоятся в провинции Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 2 февраля 2024 года.