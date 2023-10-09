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ЦСКА и «Трактор» обменялись нападающими

Егор Фатеев переезжает в Москву, а Данил Юртайкин в Челябинск.
09 октября 2023 14:25
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, пресс-служба «Трактора» сообщила о том, что челябинский клуб обменялся с ЦСКА нападающими.

В результате обмена новым хоккеистом красно-синих стал Егор Фатеев, а новичком чёрно-белых - Данил Юртайкин.

Отметим, что Егор Фатеев выступал за челябинский клуб в течение пяти лет. В составе «Трактора» он провёл 116 матчей, забил восемь голов и оформил семь результативных передач.

Данил Юртайкин в текущем сезоне провёл семь встреч за ЦСКА. Стал автором двух заброшенных шайб и трёх ассистов.

источник: ХК «Трактор»
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