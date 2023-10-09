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В СКА не намерены расставаться с Бренданом Лайпсиком

Канадец с российским паспортом ещё сыграет за санкт-петербургский клуб.
09 октября 2023 14:51
автор: Виталий Стопин

Санкт-петербургский СКА не намерен расставаться с нападающим Бренданом Лайпсиком. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что питерские армейцы намерены отказаться от услуг 29-летнего форварда.

В настоящий момент Лайпсик восстанавливается от сотрясения мозга, полученного 2 октября в матче с «Сочи» (4:5). В нынешнем сезоне КХЛ на его счету 11 матчей и 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

Летом стало известно, что Брендан Лайпсик подал документы на получение российского гражданства. Прошлый сезон канадец провёл в «Металлурге». В Магнитогорске он за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка за результативность. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 матчах.

источник: Чемпионат.com
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