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Голкипер СКА Дмитрий Николаев перешёл в «Нефтехимик» в результате обмена

Состав питерских армейцев пополнят форвард Андрей Чивилёв и Амир Нугманов.
09 октября 2023 15:23
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, пресс-служба КХЛ сообщила о том, что СКА и «Нефтехимик» совершили обмен игроками.

В нижнекамский клуб перешёл голкипер Дмитрий Николаев, а состав питерских армейцев пополнят форвард Андрей Чивилёв и Амир Нугманов.

В текущем сезоне Дмитрий Николаев не провёл ни одного матча за СКА. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ 23-летний голкипер сыграл 42 матча, 30 из которых оказались победными. В рамках плей-офф Николаев провёл 15 встреч (девять побед).

На счету Андрея Чивилёва в текущем сезоне 13 игр, в которых он оформил три ассиста. Амир Нугманов начал текущий сезон в клубе МХЛ «Реактор».

источник: КХЛ
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