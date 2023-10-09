Голкипер СКА Дмитрий Николаев перешёл в «Нефтехимик» в результате обмена

Сегодня, 9 октября, пресс-служба КХЛ сообщила о том, что СКА и «Нефтехимик» совершили обмен игроками.

В нижнекамский клуб перешёл голкипер Дмитрий Николаев, а состав питерских армейцев пополнят форвард Андрей Чивилёв и Амир Нугманов.

В текущем сезоне Дмитрий Николаев не провёл ни одного матча за СКА. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ 23-летний голкипер сыграл 42 матча, 30 из которых оказались победными. В рамках плей-офф Николаев провёл 15 встреч (девять побед).

На счету Андрея Чивилёва в текущем сезоне 13 игр, в которых он оформил три ассиста. Амир Нугманов начал текущий сезон в клубе МХЛ «Реактор».