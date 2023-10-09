Три главных тренера клубов КХЛ зарабатывают больше Романа Ротенберга

Опубликованы данные, позволяющие сравнить заработные платы части главных тренеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», самым высокооплачиваемым наставником в КХЛ является главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. В Казани68-летний наставник получает 120 млн рублей в год. Сергей Фёдоров, возглавляющий ЦСКА, получает за год 95 млн рублей. Рулевой ярославского «Локомотива» Игорь Никитин за сезона-2023/2024 заработает 80 млн рублей.

Отметим, что немногим ранее стала известна заработная плата главного тренера СКА Романа Ротенберга. В клубе из Санкт-Петербурга платят своему тренеру 50 млн рублей в год.

Примечательно, что меньше всего в КХЛ зарабатывает Игорь Ларионов, возглавляющий нижегородское «Торпедо». Профессор зарабатывает 17 млн за сезон.