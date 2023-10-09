Кожевников: тренеры-иностранцы в КХЛ оставляют после себя выжженное поле

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слухи о желании руководства «Трактора» пригласить в клуб тренера-иностранца. На прошлой неделе челябинский клуб отправил в отставку Анвара Гатиятулина.

«В „Тракторе“ не нужны никакие тренеры-иностранцы. Зачем они вообще нужны в КХЛ? Без работы сейчас сидит челябинец Назаров, свободен Илья Воробьёв, есть другие известные отечественные тренеры. Вот на кого надо обращать внимание.

В России хватает своих тренеров, а канадцы и американцы, ещё и малоизвестные, не должны занимать места наших специалистов. Они приезжают в КХЛ зарабатывать деньги, а затем выжженное поле после себя оставляют», — заявил Кожевников «Чемпионату».

Отметим, что в первом матче после увольнения Гатиятулина «Трактор» одержал убедительную победу над «Авангардом». Челябинцами руководил Алексей Заварухин.