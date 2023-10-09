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«Барыс» обыграл «Трактор» и прервал пятиматчевую серию поражений

Увольнение Скабелки встряхнуло команду.
09 октября 2023 19:00
автор: Виталий Стопин

В Астане (Казахстан) 9 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Барысу» приехал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

В составе победителей точными бросками отметились Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. У «Трактора» единственный гол на счету американского нападающего Чарльза Робинсона.

Стоит отметить, что «Барыс» одержал первую победу в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. После предыдущего поражения из клуба был уволен главный тренер Андрей Скабелка.

«Барыс» в 16 матчах набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» за 17 матчей набрал 18 очков и идёт на пятом месте на Востоке.

Следующий матч «Барыс» проведёт 11 октября, когда дома примет московское «Динамо». А «Трактор» в этот же день в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

источник: «Советский спорт»
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