Шайба Менелла в овертайме принесла «Динамо» победу в матче с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Автором единственного точного броска стал защитник бело-голубых Бреннан Менелл. Голкипер москвичей Илья Коновалов отразил 22 броска.

На 48-й минуте нападающий хозяев Александр Жабреев не реализовал буллит.

«Динамо» с 22 очками переместилось на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 16 баллами находится на восьмой строчке.