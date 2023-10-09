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Шайба Менелла в овертайме принесла «Динамо» победу в матче с «Северсталью»

Бело-голубые взяли два очка на выезде.
09 октября 2023 21:24
автор: Денис Владимиров

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Автором единственного точного броска стал защитник бело-голубых Бреннан Менелл. Голкипер москвичей Илья Коновалов отразил 22 броска.

На 48-й минуте нападающий хозяев Александр Жабреев не реализовал буллит.

«Динамо» с 22 очками переместилось на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 16 баллами находится на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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