Шайба Толчинского помогла СКА разгромить «Куньлунь» в матче КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличились Михаил Пашнин (2-я минута), Максим Федотов (8), Сергей Толчинский (25), Владимир Алистров (31), Алекс Гальченюк (36) и Михаил Воробьёв (50). Китайцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Колина Кэмпбелла (36) и Фу Джанга (49).

Таким образом, СКА с 16 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке, имея в своём активе 13 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Локомотив», а «Куньлунь» сыграет в Китае с минским «Динамо». Оба противостояния состоятся 11 октября.