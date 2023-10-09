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Шайба Толчинского помогла СКА разгромить «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
09 октября 2023 21:52
автор: Степан Шереметьев

СКА на своей площадке оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличились Михаил Пашнин (2-я минута), Максим Федотов (8), Сергей Толчинский (25), Владимир Алистров (31), Алекс Гальченюк (36) и Михаил Воробьёв (50). Китайцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Колина Кэмпбелла (36) и Фу Джанга (49).

Таким образом, СКА с 16 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке, имея в своём активе 13 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Локомотив», а «Куньлунь» сыграет в Китае с минским «Динамо». Оба противостояния состоятся 11 октября.

источник: «Советский спорт»
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