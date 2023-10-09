Нестеров принёс ЦСКА победу в овертайме над «Сочи» в КХЛ

«Сочи» на своей площадке принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

В составе хозяев отличились Василий Мачулин (18-я минута) и Даниил Сероух (38). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Владислава Каменева (14), Прохора Полтапова (23) и Никита Нестеров (65).

Таким образом, «Сочи» с 21 очком находится на пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА поднялся на шестую строчку, имея в своём активе 17 очков.

В следующем матче «Сочи» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (12 октября), а ЦСКА отправится на выезд к «Спартаку» (11 октября).