Дубль Порядина принес «Спартаку» победу над «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Павел Порядин. Еще по одному разу отличились Иван Морозов, Роман Рукавишников и Шейн Принс. Дважды красно-белые реализовывали большинство и одну шайбу забросили в меньшинстве.

Добавим, что 8 октября у Порядина и его супруги родился сын.

Хозяева ответили точным броском Дерека Барака.

«Спартак» набрал 22 очка и сравнялся с идущим на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции столичным «Динамо».

«Витязь» с девятью очками по-прежнему располагается на последней, 11-й строчке.