ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дубль Порядина принес «Спартаку» победу над «Витязем»

Хоккеист отпраздновал рождение ребенка.
09 октября 2023 21:49
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Павел Порядин. Еще по одному разу отличились Иван Морозов, Роман Рукавишников и Шейн Принс. Дважды красно-белые реализовывали большинство и одну шайбу забросили в меньшинстве.

Добавим, что 8 октября у Порядина и его супруги родился сын.

Хозяева ответили точным броском Дерека Барака.

«Спартак» набрал 22 очка и сравнялся с идущим на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции столичным «Динамо».

«Витязь» с девятью очками по-прежнему располагается на последней, 11-й строчке.

источник: «Советский спорт»
Российский нападающий Воронков отправлен в фарм-клуб «Коламбуса»
Форвард начнёт сезон в «Кливленд Монстерз».
09.10.2023 21:57
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Нестеров принёс ЦСКА победу в овертайме над «Сочи» в КХЛ
Встреча прошла на стадионе «Большой».
09.10.2023 21:54
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Шайба Толчинского помогла СКА разгромить «Куньлунь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
09.10.2023 21:52
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Колорадо» забрал с драфта отказов российского вратаря Просветова
Ранее голкипер выступал за «Аризону».
09.10.2023 21:52
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Шайба Менелла в овертайме принесла «Динамо» победу в матче с «Северсталью»
Бело-голубые взяли два очка на выезде.
09.10.2023 21:24
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Гол Иванова за минуту до конца третьего периода принёс «Локомотиву» победу в матче с «Торпедо»
В игре лидеров Запада всё решила одна шайба.
09.10.2023 21:18
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Барыс» обыграл «Трактор» и прервал пятиматчевую серию поражений
Увольнение Скабелки встряхнуло команду.
09.10.2023 19:00
автор: Виталий Стопин
Кожевников: тренеры-иностранцы в КХЛ оставляют после себя выжженное поле
«Трактор» задумался о приглашении к себе североамериканского специалиста.
09.10.2023 17:09
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Три главных тренера клубов КХЛ зарабатывают больше Романа Ротенберга
СКА здесь не в лидерах.
09.10.2023 16:32
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.