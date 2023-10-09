«Колорадо» забрал с драфта отказов российского вратаря Просветова

«Колорадо Эвеланш» заключил контракт с российским вратарём Иваном Просветовым, сообщает журналист Франк Серавалли.

«Эвеланш» забрали 24-летнего голкипера с драфта отказов, на который его выставила «Аризона Койотис».

В июле Просветов подписал с «Аризоной» однолетний контракт. Россиянин был выбран «Койотис» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. В 2021 году россиянин дебютировал за команду.

В прошлом сезоне Просветов сыграл в составе «Койотис» семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ.