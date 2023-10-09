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«Колорадо» забрал с драфта отказов российского вратаря Просветова

Ранее голкипер выступал за «Аризону».
09 октября 2023 21:52
автор: Денис Владимиров

«Колорадо Эвеланш» заключил контракт с российским вратарём Иваном Просветовым, сообщает журналист Франк Серавалли.

«Эвеланш» забрали 24-летнего голкипера с драфта отказов, на который его выставила «Аризона Койотис».

В июле Просветов подписал с «Аризоной» однолетний контракт. Россиянин был выбран «Койотис» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. В 2021 году россиянин дебютировал за команду.

В прошлом сезоне Просветов сыграл в составе «Койотис» семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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