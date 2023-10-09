Главный тренер «Северстали» раскритиковал качество льда на домашней арене

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал домашнее поражение клуба от московского «Динамо» (0:1, ОТ).

«Много брака? Мы много сил отдали в прошлой игре, и парадокс заключается в том, что мы на выезде играем лучше, именно в качестве передач и в качестве самой игры. С чем это связано? Скорее всего, с безобразным качеством льда здесь в Череповце», – передает слова Козырева «Чемпионат».

После 15 туров «Северсталь» идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 16 баллами.

В следующем матче череповецкий коллектив примет «Торпедо» 11 октября.