Александр Овечкин включён в список самых габаритных игроков НХЛ

Сегодня, 10 октября, издание The Hockey Writers опубликовало список самых габаритных хоккеистов, которые выступят в стартующем сезоне НХЛ.

Среди российских игроков в него вошёл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Александр Овечкин. 192 см, 108 кг. Это настоящий силовой форвард. Ещё в 2005 году в 20-летнем возрасте россиянин начал брать НХЛ штурмом. Овечкин уже забросил более 800 шайб и набрал более 1000 очков. Хоть по шкале BMI он и относится к категории хоккеистов с лишним весом, сегодня он входит в список лучших и самых габаритных игроков лиги», - сказано в статье The Hockey Writers.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует завтра, 11 октября.

Овечкин начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.