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Легенда «Челси» Петр Чех признан лучшим игроком хоккейного матча

Экс-футболист хорошо проявил себя в роли хоккеиста.
Легенда «Челси» Петр Чех признан лучшим игроком хоккейного матча
10 октября 2023 08:16
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК «Гилфорд»

Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, в настоящий момент выступающий за английский ХК «Оксфорд Сити Старз», был признан лучшим игроком матча против «Стретхэма».

Бывший футболист оформил 62 сэйва и помог своей команде одержать победу над соперником со счётом 3:2. Более того, Петр Чех был признан лучшим хоккеистом матча.

Напомним, 41-летний голкипер владеет рекордом АПЛ по количеству «сухих» матчей за карьеру. В 2019 году он закончил футбольную карьеру, и вскоре стал хоккеистом. До клуба «Оксфорд Сити Старз» Петр Чех играл за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».

источник: «Советский спорт»
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