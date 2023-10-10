Легенда «Челси» Петр Чех признан лучшим игроком хоккейного матча

Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, в настоящий момент выступающий за английский ХК «Оксфорд Сити Старз», был признан лучшим игроком матча против «Стретхэма».

Бывший футболист оформил 62 сэйва и помог своей команде одержать победу над соперником со счётом 3:2. Более того, Петр Чех был признан лучшим хоккеистом матча.

Напомним, 41-летний голкипер владеет рекордом АПЛ по количеству «сухих» матчей за карьеру. В 2019 году он закончил футбольную карьеру, и вскоре стал хоккеистом. До клуба «Оксфорд Сити Старз» Петр Чех играл за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».