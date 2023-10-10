Капитан «Сочи»: в КХЛ у легионера немного другое положение, нежели у русского игрока

Капитан «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением о ситуации с выступлением легионеров в КХЛ.

«У Борны Рендулича хороший бросок, но, помимо него, он ещё и очень хорош физически и при этом достаточно быстр для своих габаритов. Против таких хоккеистов тяжело играть. Грэм — классный защитник с канадским катанием.

В КХЛ приезжают североамериканские защитники, которые не способны пробиться в НХЛ, а в России доминируют? Когда иностранного игрока берут в российский клуб, то у него немного другое положение, нежели у россиянина. К ним другое отношение, у них больше кредит доверия, соответственно, и им доверяют больше игрового времени. И будем объективны — по уровню в КХЛ приезжают хорошие иностранцы, которые очень хорошо играют в хоккей.

В нынешнем сезоне продолжаю смотреть за «Амуром» где играет Кэм Ли, с которым я отыграл практически весь прошлый сезон. Мне очень нравится, как он катается. Стараюсь смотреть, но не знаю, насколько в моём возрасте уже можно что-то подправить у себя. Считаю, что никогда не поздно улучшить какие-то компоненты игры», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионат».

Глеб Корягин в нынешнем сезоне КХЛ провёл 16 матчей. «Сочи» за 16 матчей набрал 21 очко и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции.