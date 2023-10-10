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Защитник «Сочи» Корягин рассказал о совместной работе с Ларионовым в США

Хоккеист и тренер пересекались в сезоне 2011/2012.
10 октября 2023 09:04
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

Отметим, что 29-летний хоккеист занимался в Северной Америке под руководством специалиста.

«Он не был тренером клуба. Просто жил тогда в Америке, и мы с ним дополнительно занимались. Он давал различные советы, ездил практически на все домашние игры вместе с нами, подсказывал определённые нюансы по игре. В общем сильно нам помогал. В общем-то к нему мы туда и ехали. Игорь Николаевич очень многое нам дал в плане тренировочного процесса. Человек с таким опытом. Он рассказал нам столько мелочей, деталей и нюансов», — приводит «Чемпионат» слова Корягина.

Добавим, что капитан «Сочи» в текущем сезоне КХЛ провёл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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