«Мне кажется, что я очень русский». Защитник «Амура» Ли рассказал, что полюбил в России

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал о жизни в России.

Напомним, что в сентябре 26-летний канадский хоккеист получил гражданство РФ.

«Мне кажется, что я очень русский. За время жизни в России я полюбил баню, быструю езду. Попробовал водку, мне понравилось, но лучше пока сосредоточиться на хоккее. Не сказал бы, что русские люди хмурые и чересчур серьезные. Я обожаю своих товарищей по команде, они всегда смеются и весело проводят время. То же самое могу сказать и про людей на улицах. Мне кажется, это просто стереотип, — приводит «Матч ТВ» слова Ли.

В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности »+7».