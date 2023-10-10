ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Мне кажется, что я очень русский». Защитник «Амура» Ли рассказал, что полюбил в России

Хоккеист проводит в КХЛ второй сезон.
10 октября 2023 09:16
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал о жизни в России.

Напомним, что в сентябре 26-летний канадский хоккеист получил гражданство РФ.

«Мне кажется, что я очень русский. За время жизни в России я полюбил баню, быструю езду. Попробовал водку, мне понравилось, но лучше пока сосредоточиться на хоккее. Не сказал бы, что русские люди хмурые и чересчур серьезные. Я обожаю своих товарищей по команде, они всегда смеются и весело проводят время. То же самое могу сказать и про людей на улицах. Мне кажется, это просто стереотип, — приводит «Матч ТВ» слова Ли.

В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности »+7».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Защитник московского «Динамо» Менелл заявил, что прогрессирует в изучении русского языка
Хоккеист потерял статус легионера в КХЛ.
10.10.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Амур» хочет выменять нападающего Дамира Жафярова у «Ак Барса»
Минувший сезон форвард выступал за СКА.
10.10.2023 09:36
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Сочи» Корягин рассказал о совместной работе с Ларионовым в США
Хоккеист и тренер пересекались в сезоне 2011/2012.
10.10.2023 09:04
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Капитан «Сочи»: в КХЛ у легионера немного другое положение, нежели у русского игрока
С нынешнего сезона в одной команде КХЛ не может быть больше трёх иностранных хоккеистов.
10.10.2023 08:19
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«У нас другой модели игры нет». Ларионов — о поражении «Торпедо» от «Локомотива»
Нижегородская команда потерпела пятое поражение в сезоне.
10.10.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Легенда «Челси» Петр Чех признан лучшим игроком хоккейного матча
Легенда «Челси» Петр Чех признан лучшим игроком хоккейного матча
Экс-футболист хорошо проявил себя в роли хоккеиста.
10.10.2023 08:16
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Александр Овечкин включён в список самых габаритных игроков НХЛ
Александр Овечкин включён в список самых габаритных игроков НХЛ
При росте 192 см его вес составляет 108 кг.
10.10.2023 08:07
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Северстали» раскритиковал качество льда на домашней арене
Специалист назвал это одной из причин неудовлетворительных результатов команды.
09.10.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Российский нападающий Воронков отправлен в фарм-клуб «Коламбуса»
Форвард начнёт сезон в «Кливленд Монстерз».
09.10.2023 21:57
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.