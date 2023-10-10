Защитник московского «Динамо» Менелл заявил, что прогрессирует в изучении русского языка

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, на какой находится стадии в процессе изучении русского языка.

Напомним, что в июле 26‑летний хоккеист из США получил гражданство РФ.

»Я стараюсь, учусь каждый день, а парни в раздевалке мне помогают. Говорят со мной на русском и мотивируют учиться еще усерднее, чтобы я мог лучше их понимать и свободнее общаться. Я слушаю, как разговаривают мои партнеры, пытаюсь общаться с ними, так мой русский становится лучше с каждым днем, — цитирует Меннела «Матч ТВ».

В текущем сезоне КХЛ Бреннан провёл 15 матчей, в которых набрал 11 (1+10).